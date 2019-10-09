ضبط عاطل بحوزته 85 كيس شادو بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لقيامة بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة دار السلام.

تمكن المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، والرواد أحمد رضوان ومحمد أكرم وعبد الرحمن رجائي، من ضبط "محمود.ع"، عاطل والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا أخرهم 541 لسنة 2019م دار السلام مخدرات حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالية عدد 85 كيس بداخلهم كمية من الشادو المخدر وزنت 850 جرام، مبلغ مالي 235 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تحرر عن ذاك المحضر اللازم، واحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.