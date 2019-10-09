اعتاد على الاتجار في المخدرات.. إحالة عاطل لمحكمة الجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة ملف عاطل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بترويج المواد المخدرة في منطقة المرج.
تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "صبري. ح"، 28 سنة، مسجل خطر، اعتاد على الاتجار في المواد المخدرة، موضحة أنه اتخذ من منطقة المرج مكان لترويج الأقراص المخدرة.
البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، اشتبهوا في المتهم أثناء تواجده في أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة.
وبتفتيشه عثر بحوزته على 1000 قرص من مخدر الترامادول، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات.
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