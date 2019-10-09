برلماني روسي: لن نتورط في النزاع بين أنقرة ودمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ):

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جاباروف أن بلاده لن تتورط في نزاع أنقرة ودمشق، مشيرا إلى أن القوات الروسية متواجدة في سوريا لغرض آخر.

وقال جاباروف - في تصريح اليوم الأربعاء - "بالتأكيد لن تتورط روسيا في النزاع بين أنقرة ودمشق، فهذا ليس نزاعنا".

وأضاف أن "القوات المسلحة الروسية متواجدة على الأراضي السورية ليس من أجل ذلك، فهدفها المساعدة في تحرير سوريا من الإرهاب الدولي"، لافتا إلى أن العملية العسكرية التركية لا تهدد القواعد العسكرية الروسية في سوريا؛ حيث تقع هذه القواعد في جزء آخر من البلاد.