تركيا / ضبط 1267 مهاجرًا غير نظامي بينهم تونسيّون

وكالات- ضبطت السلطات التركية 1267 مهاجرا غير نظامي في ولايتي إزمير وأدرنة (غرب وشمال غرب)، أثناء محاولتهم التسلل إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وحسب مصادر أمنية تركية، ضبطت فرق خفر السواحل 239 مهاجرا على متن قوارب مطاطية، خلال عمليات أمنية أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ، في أقضية مختلفة بولاية إزمير، كما أوقفت 4 مشتبهين بتهريب البشر.

ويحمل 86 من المهاجرين، الجنسية السورية، و33 الفلسطينية، والباقي منهم جنسيات مختلفة.

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من جهة أخرى، ذكرت نفس المصادر، أن قوات حرس الحدود التركية، أوقفت 1028 مهاجرا في ولاية أدرنة، طوال الأسبوع الماضي.

ويحمل المهاجرون، جنسيات دول الجزائر، والمغرب، وباكستان، ومصر، واليمن، وتونس، وسريلانكا، إضافةً إلى بنغلاديش، وأذربيجان، ونيبال، والعراق، وسوريا.

وأحيل المهاجرون إلى إدارتي الهجرة في الولايتين من أجل إتمام الإجراءات القانونية في حقهم