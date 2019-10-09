إسرائيل ترصد التحركات العسكرية في 4 دول لتفادي سيناريو ”أرامكو“

تنشغل إسرائيل بالبحث عن دلائل تشير إلى وجود نوايا إيرانية لضرب أهداف استراتيجية أو استهداف مواقع وشخصيات إسرائيلية في الخارج، وتعتبر أن واقعة ضرب منشآت نفطية تخص شركة ”أرامكو“ السعودية، منتصف الشهر الماضي، قد تكون من بين هذه الدلائل التي تبرر بذل جهود استخبارية كبيرة للغاية؛ من أجل اكتشاف وتحييد هجوم إيراني محتمل قبل حدوثه.

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ورأى موقع ”ديبكا“ الاستخباري الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي، أمس الإثنين، والتي أكد خلالها أن الجيش الإسرائيلي ”لن يسمح بالمساس بدولة إسرائيل“، تدل على وجود معلومات بشأن استعداد إيران لتنفيذ هجوم مفاجئ ضد مواقع استراتيجية .إسرائيلية

وذكر كوخافي، أمس الإثنين، لدى مشاركته في الفعاليات السنوية لإحياء ذكرى جنود سلاح المظليين، أن ”الجيش الإسرائيلي لن يسمح بالمساس ”بدولة إسرائيل“، مضيفًا أنه ”في حال تعرضت البلاد لهجوم، فإن الجيش سيوجه ردًا قاسيًا.