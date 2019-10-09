محمد بن زايد يبحث قضايا المنطقة مع مسئول بوزارة الدفاع البريطانية

بحث ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،اليوم الأربعاء ،مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرقالأوسط ، الفريق السير جون لوريمر، التعاون المشترك في الشئون العسكرية والدفاعية ، وسبل تطويرها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - التيبثت النبأ - أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء- وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وتداعياتها على الأمن والاستقرار ، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
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