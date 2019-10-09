رئيسة "النواب البحريني": العلاقات مع الإمارات تزداد رسوخًا في المجالات كافة

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، أن العلاقات المتينة بين بلادها والإمارات تزداد رسوخا في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية للشعبين.

وأشارت رئيسة مجلس النواب - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء - إلى التوافق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتجسد في الدعم الإماراتي المستمر للمملكة، لا سيما في برنامج الدعم والتوازن المالي

إضافة إلى التوافق في أساليب مكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ورفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى".وحول الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي تم إطلاقها رسميا من الإمارات.. قالت رئيسة مجلس النواب البحريني إن الوثيقة تمثل إطارا تشريعيا عربيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وتعكس حرص المشرعين العرب على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعاتنا العربية والخليجية.ولفتت إلى أن الوثيقة جامعة لحقوق المرأة بهدف تأكيد دورها وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها، مؤكدة ضرورة العمل لما بعد إطلاق الوثيقة وتشكيل لجان عربية لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة مع الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة والالتزام بها وتحقيقها على أرض الواقع بإجراءات عصرية متطورة ومرنة.