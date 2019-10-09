رئيس أبخازيا المنتخب يتولى مهام منصبه رسميًا

أدى الرئيس المنتخب لأبخازيا راؤول خادجيمبا، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية بحضور قضاة المحكمة الدستورية ونواب البرلمان؛ ليتولى بذلك رسمياً مهام منصبه كرئيس للجمهورية.
وقال رئيس البرلمان الأبخازي فاليري كفارتشيا - أثناء مراسم التنصيب، حسبما
التي جرت في أبخازيا، أكدت مرة أخرى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية في بلدنا وأظهرت قدرة جمهورية أبخازيا على الحياة والعطاء كدولة".
يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبخازيا جرت 8 سبتمبر الماضي، حيث حصل فيها خادجيمبا على نسبة 47.39 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه وهو رئيس حزب "أمتساخارا" المعارض ألخاس كفيتسينيا على نسبة 46.99 في المائة.
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