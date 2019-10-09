"التايمز": الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم تنازل كبير بشأن بريكست

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية، النقاب أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم تنازل كبير بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ويتعلق بمسألة الحدود الأيرلندية التي تعد أبرز نقاط الخلاف العالقة بين لندن وبروكسل.

وبحسب هذه المصادر الدبلوماسية القريبة من المحادثات، فإن هذا التنازل يتمثل في وضع آلية تمكن برلمان أيرلندا الشمالية من الانسحاب من الترتيبات المتعلقة بالحدود الإيرلندية عقب عدد محدد من السنوات.

وقالت المصادر إن الحكومات الأوروبية مستعدة لتقديم تنازل يتيح لبرلمان أيرلندا الشمالية إلغاء الترتيبات من جانب واحد بعد مرور فترة من الزمن، مشيرة إلى أنه تم طرح موعد 2025 إذا وافق عليه الجانبين.

وكانت المقترحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأسبوع الماضي بشأن اتفاق البريكست قد تضمنت إجراء أثار الجدل، حيث وصف البند المعروف بشبكة أمان الحدود الأيرلندية (باك ستوب) بأنه غير ديمقراطي،

مقترحا استبداله ببند تظل أيرلندا الشمالية بموجبه خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي ولكن شريطة أن يكون لبرلمانها الحق في التصويت على أي ترتيبات.لكن بروكسل اعتبرت أن منح إيرلندا الشمالية هذا الحق هو بمثابة منح حق النقض لحلفاء جونسون هناك، الحزب الديمقراطي الوحدوي.وذكرت صحيفة "التايمز" إن المقترح الأوروبي الجديد سيكون نسخة معدلة من "مبدأ الموافقة"، ونقلت عن مصدر أوروبي قوله إنه يمكن أن يكون الحل الوسط بشأن "مبدأ الموافقة" هو اشتراط تصويت أغلبية مزدوجة في برلمان أيرلندا الشمالية على الانسحاب وعدم الاستمرار في الترتيبات بعد مرور عدد ما من السنوات.