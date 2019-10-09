الخطوط الجوية الإيطالية تلغي 198 رحلة بسبب إضراب الطيارين

ألغت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أليتاليا)، اليوم الأربعاء، 198 رحلة جوية بعد إضراب الطيارين عن العمل والذي سيستمر لمدة 24 ساعة. سيستمر لمدة 24 ساعة.

ومن المعروف أن الشركة اضطرت إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء وكذلك رحلات صباح يوم غد الخميس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية. من الرحلات الجوية في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء وكذلك رحلات صباح يوم غد الخميس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

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