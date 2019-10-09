الكرملين: الادعاءات الأمريكية بزعزعة روسيا للاستقرار في أوروبا ..قصة بوليسية"

وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) مقالة بالصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز"، تتهم الاستخبارات الروسية بزعزعة الاستقرار في أوروبا ، بأنها "قصة بوليسية" لا أكثر.
إن "هذه المقالات مثل القصص البوليسية، والرئيس بوتين قال هذا مرارا وتكرارا".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - في تصريح، اليوم /الأربعاء/ -
المتبادلة".
وأضاف أن "موسكو مهتمة ببناء علاقات جيدة مع أوروبا والدول الأوروبية على أساس المنفعة
وأكد بيسكوف أن بلاده تعتبر احتمال حدوث استفزازات من قبل واشنطن حيال مسئولين روس ما زال قائما، داعيا إلى توخي الحذر.. وقال بهذا الشأن: "إن الاستفزاز من قبل الجانب الأمريكي ضد المسئولين الروس يتطلب توخي الحذر، حيث أن هذا الاستفزاز يظل قائما بطبيعة الحال".
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