أعلنت الصين اليوم الأربعاء معارضتها الشديدة لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود تتعلق بمنح التأشيرة على مسؤولي الحزب والحكومة الصينيين وعائلاتهم المرتبطين بما وصفته بـ "الإساءة" إلى الأقليات في منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الصين تؤكد مجددًا أن شئون شينجيانج هي شئون داخلية بحتة للصين وليس لأي بلد حق التدخل فيها".

وأضاف شوانج "لا يوجد في شينجيانج على الإطلاق ما يسمى بقضية حقوق الإنسان التي تدعيها الولايات المتحدة".

وتابع بالقول "بغض النظر عن العذر الذي استخدمته الولايات المتحدة لفرض القيود على الكيانات والموظفين الصينيين بشأن قضية شينجيانج، فإن الصين تعارض ذلك بشدة".

البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الصين تؤكد مجددًا أن شئون شينجيانج هي شئون داخلية بحتة للصين وليس لأي بلد حق التدخل فيها".وأضاف شوانج "لا يوجد في شينجيانج على الإطلاق ما يسمى بقضية حقوق الإنسان التي تدعيها الولايات المتحدة".وتابع بالقول "بغض النظر عن العذر الذي استخدمته الولايات المتحدة لفرض القيود على الكيانات والموظفين الصينيين بشأن قضية شينجيانج، فإن الصين تعارض ذلك بشدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بكين تعارض قرار واشنطن فرض قيود على تأشيرات مسئولين صينيين بشأن "شينجيانج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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