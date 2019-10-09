ترامب: نعيد جنودنا وعسكريينا إلى بلادهم بشكل آمن

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإعادة جنود بلاده إلى الولايات المتحدة بشكل آمن.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، "نعيد ببطء وبشكل آمن جنودنا وعسكريينا الرائعين إلى بلدهم"، موضحاً أن النزاعات في الشرق الأوسط كلفت الولايات المتحدة نحو "ثمانية آلاف مليار دولار" فضلاً عن حياة الآلاف.

وتابع الرئيس الأميركي أن "التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة"، وذلك بعد سحب قوة أميركية من مناطق قريبة من الحدود التركية في سوريا.

وبدا هذا القرار المفاجئ وكأنه ضوء أخضر أميركي لعملية عسكرية تركية ضد القوات الكردية المتحالفة مع واشنطن في مكافحة الإرهابيين.

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وضاعف ترامب، الذي واجه منذ الأحد انتقادات حتى داخل معسكره، التصريحات التي كانت متناقضة في بعض الأحيان، حول هذا الملف، وهدّد تركيا بعقوبات اقتصادية قاسية إذا "تجاوزت الحد".

لكنه يبدو مصمماً على "إنهاء الحروب التي لا نهاية لها"، الأمر الذي كان أحد وعوده الانتخابية.

وشدد ترامب "ما كان يجب أن تذهب الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط". وأضاف أن "الحروب الغبية التي لا نهاية لها انتهت بالنسبة لنا".

وتابع ترامب "ذهبنا إلى الحرب بسبب فرضية خاطئة وتبين أنها كذلك: أسلحة دمار شامل. لم يكن هناك أي منها"، في إشارة إلى الحرب في العراق عام 2003.