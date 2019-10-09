ماكرون يعرب عن "قلقه" من عملية عسكرية تركية في سوريا

أكدت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن "قلقه الشديد" من عملية عسكرية تركية محتملة في شمال سوريا خلال لقائه بالقيادية الكردية إلهام أحمد.

وقالت مصادر في محيط الرئيس الفرنسي، إن "الفكرة هي الإظهار بأن فرنسا تقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية لأنهم حلفاء أساسيون في القتال ضد داعش، وبأننا قلقون جداً من احتمال شن عملية عسكرية تركية في سوريا، وسنوصل هذه الرسائل مباشرة للسلطات التركية".

وبعد إعلانه الأحد سحب عسكريين أميركيين من شمال شرق سوريا تمهيداً لعملية عسكرية تركية، غير الرئيس دونالد ترامب الاثنين لهجته، مؤكداً أنه "سيقضي على الاقتصاد التركي تماما في حال تجاوزت أنقرة حدودها".

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وكتب ترامب في تغريدة "قد نكون في طور مغادرة سوريا، لكننا لم نتخل بأي شكل كان عن الأكراد الذين هم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون".

وسخر رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء من هذا التعليق مؤكدا أن الحكومة الفرنسية تفضل أن "تقول الأمور بشكل ثابت ومتماسك بدلا من التردد الواضح لبعض الأطراف وخصوصا من قبل أصدقائنا الأميركيين".

وأكد "ضرورة الحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية"، معربا عن القلق بسبب تهديدات تركيا بشن هجوم على شمال شرق سوريا.