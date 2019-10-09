سوريا عازمة على التصدي لأي عدوان تركي على أراضيها

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتركيا متأهبة للتوغل في شمال شرق سوريا لطرد المقاتلين الأكراد بعدما بدأت القوات الأميركية إخلاء جزء من الشريط الحدودي.

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من جهتها، أعربت "الجامعة العربية" عن قلقها وانزعاجها حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في العمق السوري، وذلك وفق بيان للجامعة.

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ونقل بيان الجامعة، الذي نشر على موقعها الإلكتروني، عن مصدر مسؤول بها القول إن "هذه العملية المزمعة من جانب أنقرة تمثل انتهاكاً صريحاً للسيادة السورية، وتهدد وحدة التراب السوري، وتفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني".

كما طالبت قوات سوريا الديموقراطية اليوم، المجتمع الدولي بالتصدي للهجوم التركي الوشيك، وشدّدت في بيان خلال مؤتمر صحفي، "لن نستهدف الدولة التركية، ولكن إذا أصرت على احتلال أراضينا فإننا سندافع عنها وسنصد الهجوم التركي".