بومبيو يبحث تطورات مظاهرات العراق مع عبد المهدي

بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تطورات المظاهرات في العراق مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.
وأضافت الوكالة، أن بومبيو حث عبد المهدي على التعاطي مع شكاوي ومطالب المتظاهرين والعمل على تنفيذ إصلاحات.
وقالت الوزارة في بيان، إن بومبيو دان خلال الاتصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "أعمال العنف الأخيرة في العراق، وأشار إلى أن مَن ينتهكون حقوق الإنسان يجب أن يُحاسبوا".
ويشهد العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، مظاهرات بعدة محافظات للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقتل خلالها أكثر من 120 شخصاً وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين.
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