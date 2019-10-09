تحذير أميركي لتركيا: "لا ضوء أخضر" للدخول إلى شمال سوريا

حذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب، تركيا، من أنها لا تملك "ضوءاً أخضر" لدخول شمال سوريا، بعد رسائل متناقضة في الأيام القليلة الماضية صادرة عن الإدارة الأميركية.

وكتب غراهام على "تويتر" متوجهاً إلى الحكومة التركية "ليس لديكِ الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونجرس، وهو ما يجب أن تروه كخطّ أحمر لا يجب تجاوزه".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة"، منهياً رسالته بِوَسم "# مع الأكراد".

وأعلنت تركيا الثلاثاء "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخل عن الأكراد بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

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وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا، مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي اورفا التركية، وفقاً لصحافي في "فرانس برس".

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