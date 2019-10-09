قتيلان بإطلاق نار في مدينة هالا الألمانية.. واعتقال شخص

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أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، اعتقال شخص عقب إطلاق نار في أحد شوارع مدينة هالا الواقعة في مقاطعة سكسونيا-انهالت شرق البلاد ما أدى إلى مقتل شخصين، لكنها لم تذكر تفاصيل عن المعتقل وقالت إن الشرطة تعمل على السيطرة على الوضع.

وفور وقوع الهجوم قالت الشرطة المحلية على موقع تويتر “بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب، نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن”.

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وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي، وأن قنبلة يدوية ألقيت على مقبرة خاصة باليهود.

وقالت شركة “دويتشه بان” المشغلة للسكك الحديدية في ألمانيا إن محطة القطارات الرئيسية في هاله أغلقت.