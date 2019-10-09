كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقى سعادة سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية سعادة السفير محمد البدري، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ما بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب.

وبَيَّن سعادة السفير الدليمي في اللقاء تأريخية وعمق العلاقات ما بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على ضرورة انعقاد اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة في القريب العاجل.

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هذا وبحث الجانبان أيضاً موضوع إعادة منح الرخصة لمصرف الرافدين العراقي لمزاولة أعماله في القاهرة بشكل تام.

الى ذلك، اتفق الجانبان على موضوع اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، وضرورة انعقادها في القريب العاجل، لما تُمثله من أهمية كبيرة تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه أشار سعادة السفير البدري، بأن زيارته الى بغداد مؤخراً، كانت في إطار الزيارات الثنائية التي تعزز من التنسيق وتدعيم العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث أن العراق ومصر يمثلان تأريخ من التعاون، فضلاً عن أنه يُمثل ركيزة أساسية من ركائز المنطقة، وان الحكومة العراقية تسير في خطوات ناجحة ومهمة لتقوية مؤسسات الدولة.