كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء أثيوبيا في زيارة مفاجئة إلى إريتريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال اجتماع رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإثيوبية في يوليو، صدم المسؤولون من تقارير وسائل الإعلام الاجتماعية، التي تفيد بأن رئيس وزرائهم يزور إريتريا.

ولم يتم إبلاغ أي شخص في الغرفة برحلة أبي أحمد، وهي الثانية منذ التوصل إلى اتفاق سلام في العام الماضي أنهى عقدين من العداء بين الجارتين.

وقال مسؤول كبير كان حاضرًا: "لم يكن المكتب الخارجي على علم"، مضيفًا: "لقد علمنا بها من وسائل الإعلام الإريترية، على مواقع التواصل الاجتماعي".

والزيارة المفاجئة هي نموذجية لأبي، الذي يقول كل من المشجعين والنقاد في كثير من الأحيان على مبادرات شخصية جريئة وجاذبية في دفع التغيير بدلًا من العمل من خلال المؤسسات الحكومية.

وقال "نبيات جيتاشيو" المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن السياسة منسقة بشكل جيد، ولكنه لم يؤكد أن أبي قد قام برحلة يوليو دون إبلاغ الوزارة.

ومن غير الواضح كم من الائتلاف الحاكم المنقسم - الذي شكله في السلطة منذ عام 1991 - يدعم إصلاحاته، أو إلى أي مدى ستكون هذه الإصلاحات متينة بدون قيادته، ولقد نجا بالفعل من محاولة اغتيال واحدة.

وقالت: "لن يكون لأي من الإصلاحات التحويلية الموعودة من أبي أي أسس قوية ما لم يعمل من خلال المؤسسات".

وتعد إثيوبيا من أسرع الاقتصاديات نموًا في إفريقيا منذ أكثر من عقد، ولكن عدم اليقين بشأن قدرة أبي على تنفيذ جميع الإصلاحات التي أجراها يقلق المواطنين والمستثمرين الأجانب الذين كان يتعامل معهم لتطوير قطاعات الاتصالات والبنوك القديمة في البلاد.

ويقول مراقبون آخرون: "إن التغييرات السريعة لأبي هي محاولة متعمدة لمعارضي الإدارة السابقة الذين سيطرت عليهم تيغرايان، وهي مجموعة عرقية صغيرة ولكنها قوية.

وينمي أبي البالغ 43 عامًا إلى مجموعة أورومو، أكبر مجموعة في البلاد، التي قادت الاحتجاجات التي أجبرت سلفه على الاستقالة.

ومنذ توليها السلطة في أبريل 2018، اعتقلت حكومة أبي أو طردت العديد من كبار المسؤولين - معظمهم من تيغرايان - بتهمة الفساد أو انتهاكات الحقوق.

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وقال جوار محمد، أحد نشطاء أورومو ومستشار غير رسمي لرئيس الوزراء: "في الأشهر الستة أو السبعة الأولى، أضعفت المؤسسات، بافضافة إل أن المؤسسات لم تكن تعمل أو تعمل ضد أجندته".

وأضاف: "لا أعتقد أنه كان بإمكانه السفر بعيدًا دون القيام بذلك".

وكان أحد أكبر انتصارات أبي هو اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في يوليو من العام الماضي، والذي أنهى مأزقًا عسكريًا دام ما يقرب من 20 عامًا مع إريتريا بعد حرب الحدود التي دارت بين عامي 1998 و2000.

وقال اسل سفين مؤرخ كتب عدة كتب عن جائزة نوبل للسلام لرويترز: "أن الصفقة جعلت أبي بالضبط بالضبط نوع المرشح الفريد نوبل الذي توخاه للجائزة".

وقال سفين: "لقد أبرم اتفاق السلام صراعًا طويلًا مع إريتريا، وهو يحظى بشعبية كبيرة بسبب قيامه بذلك، ويقوم بإصلاحات ديمقراطية داخليًا".

ولكن بعض فوائد السلام لم تدم طويلا. وتم فتح الحدود البرية في يوليو ولكنها أغلقت في ديسمبر دون أي تفسير رسمي.

ويقول محللون ودبلوماسيون إن غزوات أبي الدبلوماسية - مثل رحلته المفاجئة - تميل إلى أن تكون مبادرات شخصية جريئة.

وقال المسؤول الكبير بالوزارة: "لقد تم تهميش وزارة الخارجية تمامًا". مضيفًا "قد تتعرض مصالحنا في الخارج للخطر".

وأضاف: "أن أبي قد انخرط مع إريتريا والصومال ودول الخليج الغنية في القضايا السياسية الرئيسية دون بناء إجماع داخل حكومته".

ولقد مر أبيي بالإصلاحات في الداخل والخارج، وأن تخليه العلني عن الانتهاكات الماضية قد رسم خطًا بين إدارته وبين سلفه.

