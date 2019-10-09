30 سنة سجنا للطالب الذي قتل زميلته بعد رفض عائلتها زواجه بها

قضت غرفة الجنايات الابتدائية أمس الإتنين، بالسجن 30 سنة في حق طالب متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق زميلته، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بمكناس.

وتعود تفاصيل القضية لسنة الماضية، حيث كان المتهم تجمعه علاقة صداقة مع زميلته “الهالكة”، حيث كان عازما على الزواج بها، قبل أن يصطدم برفض أفراد أسرتها زواجه بابنتهم قبل إستكمال دراستها.

وبسبب ذلك قرر المتهم وضع حد لعلاقته بزميلته، عن طريق قتلها بواسطة سلاح أبيض بشارع محمد السادس بمكناس، حيث تربص بها وهي في طريقها لحضور محاضرة بالكلية، وعمد على طعنها على مستوى القلب لتلقى مصرعها على الفور.

المتهم وبعد جريمته، حاول الإنتحار عن طريق تناول مواد سامة، لكن تم إنقاذه بعد نقله على وجه السرعة للمستعجلات، حيث خضع لغسل بمعدته حال دون وفاته ليتم بعدها إعتقاله.