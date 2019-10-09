الرجاء يزف النبأ السار لجماهيره.. اجبيرة يعود إلى التدريبات الجماعية مع الفريق

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم عودة ظهيره الأيسر، عبد الجليل اجبيرة، إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته لمدة طويلة عن الميادين.

وقال الفريق الأخضر، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن اجبيرة سينخرط في التدريبات الجماعية مع زملائه، بدءا من يوم غد الخميس.

وكان صاحب 29 سنة، قد تعرض، في دجنبر الماضي، لكسر على مستوى الساق، في اللقاء، الذي جمع الرجاء بمضيفه “سيركل مبيري” الغابوني، برسم إياب الدور 32 (1) لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وفرضت الإصابة على اجبيرة، الذي ضمه الرجاء، صيف 2014، من الكوكب المراكشي، فرضت عليه الخضوع لعملية جراحية، أبعدته لمدة طويلة عن مباريات الفريق، قبل أن يظهر في معسكره، الصيف الماضي، استعدادا لاستحقاقات الموسم الكروي الحالي.

وكان الرجاء قد تعاقد مع الكاميروني “فابريس نغا” من الدفاع الحسني الجديدي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لتعويض غياب اجبيرة، الذي ستشكل عودته منافسة قوية على مركز الظهير الأيسر، مع “نغا”.