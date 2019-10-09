بعد إطلاق “إم بي سي 5”.. استقالة الرئيس التنفيذي لمجموعة “إم بي سي”

استقال الرئيس التنفيذي لـمجموعة “إم بي سي”، “سام بارنيت”، أخيرا، بعد 18 سنة من توليه مهامه، والمساهمة في إطلاق قنوات جديدة، منها “إم بي سي 5″، الموجهة إلى الجمهور المغربي والمغاربي.

وأعلن وليد إبراهيم رئيس مجلس إدارة “إم بي سي” للموظفين في مذكرة داخلية، أن سام بارنيت استقال من منصبه، على أمل تعويضه بشخص من الكفاءات الكبرى في الإدارة التنفيذية .

وعبرت المذكرة، أيضا، عن الامتنان لـ”سام برانيت” على كل ما قدمه للمجموعة منذ أن تولى منصبه، عام 2002.

ويرتقب أن تعلن “إم بي سي” في الأيام المقبلة خليفة رئيسها التنفيذي المستقيل، لأسباب لم تعرف بعد.