فيديو: يونس الميموني
قال سهيل الهواري عميد شرطة عن مديرية الموارد البشرية للأمن الوطني، أن الراغبين في الترشح لمباريات الأمن يجب أن تتوفر فيهم شروط معينة من بينها الحصول على شهادة وفق الرتبة التي سيتقدم إليها المترشح.
وكشف الهواري خلال الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي اختتمت أول أمس الأحد، أن المديرية خصصت رواقا للتعريف بالشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين للترشيح مباريات الأمن الوطني والاختبارات التي يمر منها المترشح.
وأضاف الهواري أن طريقة انتقاء المترشحين لولوج أسلاك الشرطة، تتم وفق معايير وشروط متفق عليها دوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد شرطة الموارد البشرية: هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لولوج أسلاك الأمن-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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