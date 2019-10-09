مؤلم..مصرع امرأة بعد سقوطها من سطح منزلها 

لقيت سيدة مسنة مصرعها، أمس الثلاثاء، بعد سقوطها بشكل مفاجئ من سطح منزلها الكائن وسط مدينة شفشاون.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد لقيت السيدة تبلغ من العمر 70 سنة، مصرعها بعد فقدنها توازنها من فوق سطح المنزل.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث حلف حالة إستنفار لمختلف السلطات وعناصر الوقاية المدنية، إذ تم نقل جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى المحلي، قصد اخضاعها لتشريح الطبي.

هذا و ترك الحادث حزن عميق وصدمة لأقارب وجيران الهالكة، فيما تم فتح المصالح الأمنية، تحقيق حول ضروف وأسباب الحادث.