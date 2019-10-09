إردوغان يعلن بدء العملية العسكرية التركية في سورية ضد القوات الكردية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، بدء عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية، وتعتبرها أنقرة "إرهابية".

وقال إردوغان في تغريدة على "تويتر": إن "القوات المسلحة التركية و‘الجيش الوطني السوري‘ (معارضون مدعومون من أنقرة) بدآ عملية ‘نبع السلام‘ في شمالي سورية".

يأتي ذلك بالتزامن مع شنت طائرات حربية تركية، بعد ظهر اليوم، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمالي سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

وأضاف إردوغان أن العملية موجهة "ضد تنظيمي حماية الشعب الكردية (بي كا كا) و"داعش" الإرهابيين"، وتابع إردوغان: "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وقال: "سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام"، مشيرًا إلى أن العملية تهدف كذلك إلى إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وشدد إردوغان على أن تركيا ستضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل المنطقة الآمنة التي ستنشئها عبر عملية نبع السلام. وتابع: "سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

Advertisements

وأفادت مصادر صحافية في منطقة رأس العين، بدوي انفجارات دفعت بعشرات السكان إلى النزوح، في وقت أعلنت قوات سورية الديموقراطية، عن بدء تركيا شن غارات "ضد مناطق مدنية" متسببة بحالة "هلع" بين الناس.

وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في المنطقة الحدودية، بينما بدأ عشرات المدنيين بالنزوح منها في سيارات ودراجات نارية.

والسبت، كان إردوغان قد أعلن أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" في شرق الفرات شمالي سورية.

والإثنين قال البيت الأبيض في بيان: "تركيا ستتحرك قريبا بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سورية، والقوات الأميركية لن تدعم هذه العملية ولن تشارك فيها".

وعقب البيان، بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سورية.