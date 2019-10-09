رسوب ما لا يقل عن ثلاثمئة طالبة في احدى الثانويات شمال شرق بغداد، أثار سخط الاهالي، الذين حملوا ادارة المدرسة مسؤولية ارتفاع نسب الرسوب لضعف التعليم في تلك المدرسة .
مدرسة الوهج الكرفانية التي تقع في شمال بغداد تميزت عن غيرها من المدراس، ذلك التمييز ليس بالنجاح وانما برسوب ما لا يقل عن نصف طالبات المدرسة وسط سخط كبير واتهامات من قبل ذوي الطالبات .
طريقة التدريس النموذجية والتي تفتقر اليها اغلب الكوادر التعليمية خاصة الحكومية، هي من ابرز المشكلات التي يعانيها القطاع التربوي في البلاد، فضلا عن استخدام الطرق التقليدية في التعامل مع الطلبة. وأدت هذه الطرق الى ضعف التعليم.
فرسوب أكثر من مئتين وخمسين طالبة لأسباب رفضت مديرة المدرسة ان توضحها، دفعنا للذهاب الى مدير تربية الرصافة ليعلل لنا الاسباب .
تتابعون مزيد من التفاصيل، في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رسوب أكثر من ثلاثمئة طالبة في احدى ثانويات بغداد... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.