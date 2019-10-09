بالفيديو: رسوب أكثر من ثلاثمئة طالبة في احدى ثانويات بغداد... والسبب؟

ان تبحث عن النجاح في تلقي العلم، فضريبتك السكوت وانت تستلهم دروسك في كرفان لا يقيك حر وبرد.

مدرسة الوهج الكرفانية التي تقع في شمال بغداد تميزت عن غيرها من المدراس، ذلك التمييز ليس بالنجاح وانما برسوب ما لا يقل عن نصف طالبات المدرسة وسط سخط كبير واتهامات من قبل ذوي الطالبات .



طريقة التدريس النموذجية والتي تفتقر اليها اغلب الكوادر التعليمية خاصة الحكومية، هي من ابرز المشكلات التي يعانيها القطاع التربوي في البلاد، فضلا عن استخدام الطرق التقليدية في التعامل مع الطلبة. وأدت هذه الطرق الى ضعف التعليم.

فرسوب أكثر من مئتين وخمسين طالبة لأسباب رفضت مديرة المدرسة ان توضحها، دفعنا للذهاب الى مدير تربية الرصافة ليعلل لنا الاسباب .

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