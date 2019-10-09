الداخلية تعلن ايقاف العمل بدائرتي احوال بني سعد والعظيم

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، ايقاف العمل بدائرتي احوال بني سعد والعظيم، عازية ذلك الى استعدادها لاصدار البطاقة الذكية. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة يعلن عن ايقاف العمل في دائرتي احوال ( بني سعد - والعظيم ) في محافظة ديالى ابتداء من يوم الخميس الموافق 2019/10/10".



واضافت الوزارة، أن "ذلك يأتي لاكمال الاستعدادات اللازمة لاصدار البطاقة الوطنية للمواطنين".



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