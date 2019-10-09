تجولت عدسة الخليج 365، اليوم الاربعاء، في شوارع ومناطق بغداد التي شهدت مظاهرات واعمال عنف خلال الايام القليلة الماضية. وأظهرت هذه اللقطات عودة الحياة الى طبيعتها في شارع ابو نؤاس وساحتي التحرير والطيران وجسر الجمهورية مركز العاصمة، فضلا عن شارع فلسطين المقابل لمول النخيل الى الشرق من بغداد. نرفق لكم الصور أدناه. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور... عودة الحياة الى دار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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