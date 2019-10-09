بالفيديو: شجار عنيف بين طيار ومضيفة على متن طائرة!

ورصدت الكاميرات المعركة في 13 سبتمبر/أيلول، حيث يظهر على مقطع الفيديو الذي يستمر لتسع ثواني، كيف ضربت المضيفة الطيار ثم ابتعدت عنه ثم يلكمها الرجل في البطن ويصفعها على وجهها.

ووقعت الحادثة صباحا، وقد تم اعتقال الرجل والمرأة بتهمة العنف المنزلي والاعتداء، ومن غير المؤكد إن كان كلاهما قد مثلا في المحكمة يوم أمس 8 أكتوبر/تشرين الأول أم لا.

وقالت شركة الطيران الإقليمية إنه تم فصل الموظفين من شركة "ريبابليك إيرويز"، وجاء في بيان الشركة: "لقد حققنا في الحادثة الذي شارك فيها اثنان من موظفينا واتخذنا الإجراءات المناسبة بما يتفق مع اعتقادنا بأن هذا السلوك غير مقبول.



كما تبين في وقت لاحق، أن الطيار وليام توماس، البالغ من العمر 36 عاما والمضيفة ماريشا سبورير، البالغة من العمر 29 عاما، كانا عشيقين منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.