بالفيديو: شجار عنيف بين طيار ومضيفة على متن طائرة!

حدثت مشاجرة عنيفة بين طيار ومضيفة على متن طائرة تابعة لشركة "ريبابليك أيرويز" في مطار "دينفر" الأمريكي.
ووقعت الحادثة صباحا، وقد تم اعتقال الرجل والمرأة بتهمة العنف المنزلي والاعتداء، ومن غير المؤكد إن كان كلاهما قد مثلا في المحكمة يوم أمس 8 أكتوبر/تشرين الأول أم لا.
وقالت شركة الطيران الإقليمية إنه تم فصل الموظفين من شركة "ريبابليك إيرويز"، وجاء في بيان الشركة: "لقد حققنا في الحادثة الذي شارك فيها اثنان من موظفينا واتخذنا الإجراءات المناسبة بما يتفق مع اعتقادنا بأن هذا السلوك غير مقبول.
كما تبين في وقت لاحق، أن الطيار وليام توماس، البالغ من العمر 36 عاما والمضيفة ماريشا سبورير، البالغة من العمر 29 عاما، كانا عشيقين منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.
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