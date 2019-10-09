امانة مجلس الوزراء: فرق متابعة المشاريع مستمرة بجولاتها الميدانية

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق متابعة المشاريع المدرجة تستمر ضمن البرنامج الحكومي، جولاتها الميدانية لاستهداف المشاريع التي تنفذ في المحافظات، استناداً إلى توجيه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لاستهداف المشاريع الحيوية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، التي تعنى بالسكن والطاقة والصحة والبنى التحتية".واضاف مجيد، أن "الفرق نفذت جولاتها الميدانية لتفقد المشاريع في محافظتي بابل والنجف، وتضمنت الجولة، زيارة مجمع القدس السكني في النجف، حيث وصلت الإنجاز فيه إلى مراحل متقدمة، وسيخدم المجمع الذي يحتوي على ٥٠٠ وحدة سكنية، شرائح ذوي شهداء وزارتي الدفاع والداخلية والأرامل والأيتام، وزيارة مشروع تأهيل محطة كهرباء الحيدرية، ومشروعي محطتي مياه الإسالة والصرف الصحي في المحافظة، فضلاً عن زيارة المستشفى الألماني".وتابع مجيد، أن "الجولة شملت أيضاً، زيارة مشروع تأهيل الوحدة الثالثة لمحطة كهرباء المسيب، التي دخلت الخدمة بطاقة ٢٧٠ ميغا واط، من ضمنها مدة الصيانة وتدريب الكوادر لمدة سنة، ومشروع محطة مجاري الحلة الكبير، ومشروع ماء الهاشمية، الذي يغطي خمسة أقضية في المحافظة".

ولفت مجيد، الى ان "الفرق، اطلعت على مراحل وجداول تقدم العمل في تلك المشاريع، ونقلت توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة ضمن البرنامج الحكومي".

واكد مجيد، أن "ثمانية فرق ستنطلق إلى أربع محافظات أخرى، ضمن الخطة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لشهر تشرين الثاني".