الرئاسة الإيرانية ترحب بتغيير طرأ على موقف السعودية بشأن اليمن

وقال مدير مكتب روحاني، محمود واعظي، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع الحكومة، إن المملكة على مدى السنوات الماضية "كانت تعتقد أنها تستطيع ابتلاع اليمن وتحقيق هدفها خلال فترة قصيرة من خلال التحالف الذي شكلته".

واضاف أن "السعوديين بعد خمس سنوات خلصوا إلى استنتاج مفاده أن الحرب لا يمكنها تحديد المصير"، حسب ما نقلت عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وتابع المسؤول الإيراني: "نرحب بهذا الموقف. كما نرحب بموقف الحوثيين ووقف إطلاق النار، وإذا كان السعوديون جادين في قضية العلاقات معنا وحل مشكلة اليمن، فإننا نعتبر ذلك خطوة إيجابية".

وجاء ذلك على خلفية بوادر انفراج ظهرت بين الرياض وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بعد الهجوم الذي استهدف الشهر الماضي معملين لشركة "أرامكو" السعودية، إذ طرحت الجماعة مبادرة سلام جديدة تقضي بوقف استهداف أراضي المملكة، وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن حكومة الرياض "تنظر بإيجابية" إلى هذه الخطط، وسط أنباء عن موافقة المملكة على وقف إطلاق النار في ثلاث محافظات يمنية.

