- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - أديس أباباالأربعاء 2019/10/9 04:39 م بتوقيت أبوظبي
القائم بأعمال سفارة السودان بإثيوبيا أنس الطيب الجيلاني
كشف دبلوماسي سوداني لـ"العين الإخبارية" أن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، يبدأ غدا الخميس زيارة إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا؛ تتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وقال القائم بأعمال سفارة السودان في أديس أبابا، أنس الطيب الجيلاني، إن حمدوك يصل إلى أديس أبابا الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لعقد مباحثات ثنائية تدفع العلاقات الاستراتيجية والمتطورة بين البلدين.
وأوضح الجيلاني، لـ"العين الإخبارية"، أن زيارة "حمدوك" تُعد الأولى لأديس أبابا بعد توليه منصب رئيس الوزراء.
وأشار إلى أنها تأتي في توقيت مختلف تشكلت فيه إرادة ورغبة صادقة بين البلدين للدفع بالعلاقات المتطورة بينهما إلى آفاق تخدم الاستقرار والتحول الديمقراطي في المنطقة، بجانب التأكيد على تفعيل ودفع الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين.
ولفت إلى أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات ومشروعات تعزز من مصلحة الشعبين في مختلف المجالات.
وأكد على أن مصالح البلدين لا تتأثر بتغيير الأنظمة السياسية وأن السودان يتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يلبي طموحات الشعبين.
والإثنين الماضي، أجرى حمدوك ورئيس المجلس السيادي الوطني، عبدالفتاح البرهان، جولة خليجية بدأت بالسعودية ثم الإمارات، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها على كافة الأصعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي لـ"العين الإخبارية": حمدوك في أديس أبابا الخميس لبحث العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.