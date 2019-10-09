رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا ثاني أقرب المرشحين للفوز بـ"نوبل" للسلام

قالت وكالة رويترز، إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هو ثاني أقرب المرشحين للفوز بجائزة نوبل للسلام الجمعة المقبل بعد جريتا تونبرج الناشطة في مكافحة التغير المناخي.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن اتفاق السلام مع إريتريا الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي العام الماضي ونال إشادة دولية جعله ضمن قائمة الأوفر حظا لنيل الجائزة العالمية.

وفي 16 سبتمبر/أيلول، وقع رئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اتفاقية سلام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أنهى عقدين من العداء بين البلدين المتجاورين.





وأنهت المبادرة التي قدمتها السعودية ودولة الإمارات، عشرين عاما من الخلافات والقطيعة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد رعايتهما عملية السلام بين أديس أبابا وأسمرا، لاسيما مع بوادر الإصلاح السياسي التي أطلقها آبي أحمد، والتفهم الإريتري لمساعي السلام والوئام لجارتها الأفريقية.

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اتفاق السلام بين الجارتين برعاية الرياض وأبوظبي، يأتي تتمة لجهود ومساعٍ انطلقت في أبريل/نيسان 2018، وتكللت بخطوات عملية فاعلة على طريق السلام عندما تعهد رئيس وزراء إثيوبيا بمراعاة كل شروط اتفاق السلام الحدودي المبرم عام 2000.‎

وأوضحت الوكالة أن آبي أحمد لم يكتف بتوقيع اتفاق سلام بل زار إريتريا في يوليو/ تموز الماضي ضمن زيارة مفاجئة للعاملين في وزارة الخارجية الإثيوبية.

فخلال اجتماع رفيع المستوى بوزارة الخارجية فوجئ المسؤولون بتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد للعاصمة الإريترية أسمرا.

وحينها، قال مسؤول إثيوبي بارز كان حاضرا في الاجتماع: "وزارة الخارجية لم تكن في الصورة.. علمنا بالأمر من إعلام إريتريا، على فيسبوك وتويتر".

وأشارت رويترز إلى أن الزيارة المفاجئة تعد مثالا على ما يقوم به آبي أحمد عادة، ويقول مؤيدوه ومعارضوه على حد سواء إنه يعتمد على المبادرات الشخصية الجريئة والشخصية المؤثرة في إحداث التغيير بدلا من العمل عبر المؤسسات الحكومية.

وقال نيبيات جيتاتشو المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن السياسة منسقة بشكل جيد لكنه لم يؤكد أن آبي أحمد قام بزيارة يوليو/تموز دون إبلاغ الوزارة.