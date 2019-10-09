نادر سعد: التعديل الوزاري يتم وفق 3 آليات دورية للحكومة المصرية

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، نادر سعد: "إن التعديل الوزاري تقرره القيادة السياسية وفق تقييمات تجرى بشكل دوري وعبر 3 آليات".

جاء ذلك تعقيبا على ما أثير مؤخرًا على نطاق واسع في مصر، بشأن تعديل وزاري وشيك ضمن حوار مطول مع "العين الإخبارية" ينشر في وقت لاحق اليوم.

وأضاف سعد أن "التعديل الوزاري أمر طبيعي ويحدث وفق تقييمات تجريها الحكومة والجهات المعنية بشكل دوري، وتشمل الوزراء والمحافظين والمسؤولين بالجهات التنفيذية".

وأوضح أن تقييم أداء الوزراء والمحافظين غير مرتبط فقط بالتعديل، لأن البعض أثار في الفترة الماضية أن الحكومة بصدد تعديل وزاري لأن هناك عملية تقييم جارية لأدائهم.

وأكد أن التقييم سواء لأداء الوزراء أو المحافظين عملية مستمرة على مدار العام، فبدون هذا التقييم نكون قد أغفلنا جزءا كبيرا ومهما من أداء الحكومة.

وأشار إلى أن عملية تقييم الأداء تتم تحت إشراف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وفق ثلاث آليات رئيسية وهي: "التقارير الرقابية التي يتلقاها من مختلف الجهات، واللجان التي يرسلها للمحافظات بصفة دورية لمتابعة سير العمل هناك، والوقوف على أبعاد المشكلات"، والتي ترفع تقاريرها لرئيس الوزراء.

ونوه أن الآلية الثالثة تتمثل في رؤية رئيس الوزراء المباشرة لسير العمل في المواقع الخدمية على الأرض، خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها لمحافظات مصر، حيث زار حتى الآن ١٩ محافظة.

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وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية "أن التغيير وارد في أي وقت لأنه سنة الحياة، ليس معنى ذلك أنني أؤكد أن هناك تعديلا وزاريا من عدمه أو حركة محافظين".

وتابع: "عندما يحين الوقت وعندما تكون هناك حاجة للتغيير سيتم وفق فلسفة معينة، ووفق أهداف محددة"، مشيرًا إلى أن "التغيير ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لإحداث شيء ما، فإذا أردنا إحداث هذا الشيء أو هذا التطوير وفق ما تراه القيادة السياسية فسيحدث التعديل".

ولفت إلى أن كل ما يتردد عن عدد الوزارات في أي تعديل وزاري أو ذكر أسماء مجرد اجتهادات صحفية.

وأكد "سعد" أن الحكومة تضع أولويات الشارع نصب أعينها، وتركز على الفئات الأكثر احتياجًا وتحديدًا في الريف والقرى.

وأشار إلى أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014 كانت نسبة تغطية الصرف الصحي للسكان في ريف مصر تمثل ١١- ١٢%، والتي ارتفعت في 2019 إلى 38%، وستصل في 2020 إلى 42% بفضل الدعم اللامحدود من الرئيس للحكومة في هذا الملف.

واستضافت "العين الإخبارية" في مكتبها بالقاهرة، الثلاثاء، المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في أول لقاء إعلامي له منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

الزيارة، التي استمرت نحو 6 ساعات، بدأت بجولة في أروقة المكتب، تبادل خلالها الحديث مع الصحفيين بالموقع، واطلع على آليات العمل وسط ترحيب وحفاوة من الحضور.

وعلى مدى 4 ساعات، أجرى المستشار نادر سعد، حوارًا صحفيًا مطولًا ومعمقًا مع "العين الإخبارية"، هو الأول مع وسيلة إعلام محلية وعربية.

ويحمل الحوار العديد من المفاجآت والتصريحات الحصرية بشأن الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام في كافة المجالات.