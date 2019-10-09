"سوريا الديمقراطية": تركيا تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمالي البلاد

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، شن المقاتلات التركية ضربات جوية على مواقع للمدنيين في الشمال السوري، مؤكدة إصابة السكان بحالة من الذعر.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إن تركيا تشن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن هناك حركة نزوح كبيرة للأهالي.

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وأرسلت تركيا مزيدا من الآليات المدرعة إلى الحدود مع سوريا، وشوهدت قافلة تضم عشرات المركبات في بلدة أقجة قلعة بمحافظة شانلي أورفا التركية.

وفي الأثناء أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري أن القوات التركية تقصف مناطق قريبة من الحدود.

وأعلنت أن القوات الأمريكية انسحبت من المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا، مؤكدة أنها "لن تتردد دقيقة واحدة في الدفاع عن نفسها أمام الهجوم التركي المزمع".



وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باجتياح شمال سوريا بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب والتخلي عن دعم قوات سوريا الديمقراطية.

وحذر الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي من شن أي عملية عسكرية هناك حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية وفتح الباب أمام الإرهابيين لتنشيط خلاياهم مرة أخرى في المنطقة.