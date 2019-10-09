أردوغان يعلن بدء العدوان التركي على شمال شرق سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات الأربعاء 2019/10/9 05:13 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/10/9 05:13 م بتوقيت أبوظبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- أرشيفية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا. وتزامن إعلان أردوغان مع سماع دوي انفجارات في بلدة رأس العين السورية، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية. وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي البلاد. Advertisements وطالب بإنشاء "منطقة حظر طيران" لإيقاف الهجوم التركي على سوريا. بدورها، أكدت وكالة الأنباء السورية، "شن القوات التركية قصف جوي ومدفعي مكثف على مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي". وفي وقت سابق، هدد أردوغان باجتياح شمال سوريا بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب والتخلي عن دعم قوات سوريا الديمقراطية. وحذر الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي من شن أي عملية عسكرية هناك حتى لا تتفاقم الأوضاع الإنسانية وفتح الباب أمام الإرهابيين لتنشيط خلاياهم مرة أخرى في المنطقة.

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