ترامب: الذهاب للشرق الأوسط أسوأ قرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن مشاركة جيش بلاده في الحرب بالشرق الأوسط تعد أسوأ قرار تتخذه واشنطن في تاريخها.



وأوضح ترامب، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن بلاده أنفقت 8 مليارات دولار في القتال ولعب دور الشرطي بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "في تاريخ بلادنا ذهبنا إلى الحرب في ظل فرضية خاطئة وغير صحيحة.. أسلحة الدمار الشامل. لم يكن هناك شيء! الآن نحن نعيد جنودنا والعسكريين إلى الوطن ببطء وحرص كبيرين".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الآلاف من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة وفقد ملايين الناس بالشرق الأوسط حياتهم نتيجة لهذه الحروب.

وزاد: "الذهاب إلى الشرق الأوسط أسوأ قرار على الإطلاق".