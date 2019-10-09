القبض على ألمانية تحولت إلى الإسلام في فرنسا للاشتباه في صلتها بالإرهاب

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على ألمانية تحولت إلى الإسلام للاشتباه في صلتها بالإرهاب.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على المرأة، 31 عاما، في فرنسا، الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات إذاعة جنوب غرب ألمانيا، كانت المرأة في طريقها إلى باريس لمقابلة صديق عندما تصدى لها المحققون، مضيفة أن المرأة كانت على اتصال في الماضي بمتطرفين في ألمانيا في محيط مسؤول تنظيم داعش في ألمانيا “أبو ولاء”، الذي يُحاكم في مدينة تسيله الألمانية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

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ولم يعلق الادعاء العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب على هذه الواقعة حتى الآن.

وبحسب تقرير إذاعة جنوب غرب ألمانيا، كانت تُجرى تحقيقات ضد المرأة بسبب تحويلها أموال على حساب السجين “أبو ولاء”.

وأوضحت الإذاعة، استنادًا إلى بيانات الادعاء العام في مدينة دوسلدورف الألمانية أنه تم وقف إجراء هذا التحويل.

وبحسب بيانات المصادر الأمنية، تم القبض على المرأة يوم الثلاثاء قبل الماضي.