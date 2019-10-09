إعلامي إماراتي يعتذر للسعوديين بعد غضبهم من أحد مقاطعه.. تفاصيل

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

إعلامي إماراتي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أوضح الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، عبر حلقة ”خاصة“ له في موقع ”يوتيوب“، يعتذر من خلالها ويوضح تصريحاته عقب انتقادات طالته من قبل بعض السعوديين، وذلك بعد نشره حلقة أشاد فيها بإنجازات رئيس هيئة الترفيه في المملكة المستشار تركي آل الشيخ، واصفا منتقديه بـ“الحمير“.



وقال الإعلامي ”المحياس“، إن ما حدث ”كان سوء فهم ومتعمد من قبل شخص قطري لتشويه سمعته“، مؤكدا أنه ”لن يتجرأ مطلقا على وصف السعوديين بالحمير“، لافتا إلى أنه قصد بكلمة ”حمير“ المعارضين خارج المملكة.

وتابع: ”اضطريت اصور هذه الحلقة علشان أوضح اللي صار، أحد الإخوان أرسلي واحد قطري اسمه ”سناد“ كاتب (مذيع قناة أبوظبي طارق المحياس يصف شعب المملكة بالحمير وحاطط فيديو)، أنا فعلا قلت لفظ الحمير، هل أنا رح أقول عن السعوديين حمير؟ الله يلعني والله ياخذني والله ياخذ عيالي إن تجرأت وقلت عن السعوديين حمير، اللي يتابعوني يعرفون لما أقول كلمة حمير اتكلم عن المعارضين خارج المملكة (..) هذيل اللي أصفهم بالحمير، أنا أخوكم ولدكم اللي خيركم علي من راسي لرجلي، اللي دارس عندكم اللي متزوج منكم، هذا القطري تحت جزمتي هو وتميم وموزة، لكن الحز بخاطري حساب آخر، حساب متابع، اسمه محمد بن عبدالعزيز (..) أنا معك لكن التغريدة اللي إنت كاتبها جرحتني، كسرتني، قسيت علي أكثر من اللازم، التغريدة أمامكم على الشاشة: يصف الشعب السعودي بالحمير ويمتدح تركي ال الشيخ، هل وصل بهذا السافل شتم الشعب السعودي جهار نهارا ولا أحد يستطيع أن يلجمه أو يحرك ساكنا؟، أفا يا محمد افا يامحمد إذا تعرف شو أفا (..) ما كان هذا العشم“.

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وزاد: ”كل الردود على محمد بن عبدالعزيز كلها تجريح فيني من إخواني السعوديين، لإن القطريين نجحوا باللي يبغون يوصلونه، قطر والجزيرة طيحوا دول طيحوا حكومات، ما يقدروا يشوهوا سمعتي أنا؟“.

يشار إلى أن طارق المحياس تحدث في حلقة سابقة عن تركي أل الشيخ وهيئة الترفيه وفعالياتها مشيدا بها، مؤكدا أن الفعاليات المقامة الآن بالسعودية على مستوى عالمي ولم يعد السعوديين بحاجة للسفر للخارج لكي يحضروا مثلها، ووصف ما يقدم بهيئة الترفيه ”معجزة العصر“، مشيدا بإنجازات تركي آل الشيخ، واصفا منتقديه بـ“الحمير“.