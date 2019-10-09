صنعاء.. وقفة احتجاجية لطلاب مهمشين أحرمهم الحوثيون من الالتحاق بالجامعة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

صنعاء

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي على حرمان الطلاب المهمشين من الالتحاق بالتعليم في جامعة صنعاء، ما دفع البعض منهم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بصنعاء.



واستنكر المشاركون في الوقفة ما أسموه "العبث اللامسؤول" من قبل إدارة جامعة صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي، والتي حرمتهم من الالتحاق بالتعليم الجامعي.

وبحسب مصادر إعلامية، بين الطلاب المهمشين الذين خصصت لهم 16 مقاعدا دراسيا مجانيا للالتحاق ومواصلة تعليمهم بكليات جامعة صنعاء، أنهم تحملوا مشاق السفر من محافظات مختلفة من الجمهورية للدراسة في المقاعد المخصصة لهم، إلا أن جامعة صنعاء حرمتهم من الالتحاق بالتخصصات التي خضعوا فيها لامتحانات القبول واجتازوها بنجاح، وهي تخصصات الطب، البشري، والهندسة وطب الأسنان.

Advertisements

وذكروا في الوقفة الاحتجاجية، أنهم تقدموا بتظلمات لإدارة الجامعة إلا أنها لم تلب تطلعاتهم، بل وفوجئوا أنهم وزعوا على تخصصات وكليات لم يكونوا تقدموا إليها بطلبات التسجيل.

ووصفوا ما حدث من إجراءات بحقهم بالمجحفة وعبث لا مسؤول بمستقبل التعليم ومستقبل أجيال اليمن، وخاصة فئة المهمشين التي أعطاها القانون الأحقية في الالتحاق بصفوف التعليم الجامعي.

ودعوا إلى احترام القوانين التي ضمنت لفئة المهمشين الالتحاق بالتعليم، باعتبار جامعة صنعاء مؤسسة اعتبارية مستقلة ماليًا وإدارياً وأكاديميًا، وتطبيق القوانين والنظم واللوائح التي ترسخ العمل المؤسسي في الجامعة.

ودعا الطلاب المهمشون بسرعة حل الإشكالية وتسجيلهم في التخصصات التي اجتازوا فيها امتحانات القبول وفقاً للقانون.