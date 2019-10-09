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قتيلان جراء إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هالا الألمانية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

إطلاق نار أمام معبد يهودي

إطلاق نار أمام معبد يهودي

قتيلان جراء إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هالا الألمانية

كتب

متابعات_الخليج 365

قالت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، إن شخصين قتلا في إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هالا، أكبر مدن ولاية زاكسن شرقي البلاد.

 

وذكرت شرطة مدينة هالا في تغريدة على "تويتر" أن "المعلومات الأولية هي أن عددا من الأفراد قتلوا"، ولم تذكر عدد القتلى أو المصابين.

 

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 وحثت شرطة المدينة المواطنين على البقاء في منازلهم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

 

ولم تتضمن تغريدة الشرطة الألمانية أي معلومات عن طبيعة انتشارها في المدينة.

 

وشهدت دول أوربا، خلال السنوات الأخيرة، عمليات إرهابية متنوعة تبنى تنظيم داعش الإرهابي معظمها.

 

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