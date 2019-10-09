- 1/2
- 2/2
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
إطلاق نار أمام معبد يهودي
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، إن شخصين قتلا في إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هالا، أكبر مدن ولاية زاكسن شرقي البلاد.
وذكرت شرطة مدينة هالا في تغريدة على "تويتر" أن "المعلومات الأولية هي أن عددا من الأفراد قتلوا"، ولم تذكر عدد القتلى أو المصابين.
وحثت شرطة المدينة المواطنين على البقاء في منازلهم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".
ولم تتضمن تغريدة الشرطة الألمانية أي معلومات عن طبيعة انتشارها في المدينة.
وشهدت دول أوربا، خلال السنوات الأخيرة، عمليات إرهابية متنوعة تبنى تنظيم داعش الإرهابي معظمها.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان جراء إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هالا الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.