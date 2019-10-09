طقس السعودية.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم والطائف ومكة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان.



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ولفتت إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء هذا اليوم.

و دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بدورها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.