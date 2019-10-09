الكويت تسلم مصر دفعة جديدة من "الإخوان"

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

تستعد الحكومة الكويتية إلى تسليم السلطات المصرية دفعة جديدة من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. وذكرت صحيفة "النهار" الكويتية، أن النيابة المصرية كشفت أن المتهمين في "خلية الكويت" شكلوا شبكة لتحويل الأموال إلى مصر، وبؤر الإرهاب في المنطقة. وقالت مصادر إن القضية شملت 3 متهمين جدداً رُحلوا من الكويت إلى مصر، بالإضافة إلى 8 متهمين آخرين محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد أن كشفت التحريات الأمنية انتماءهم إلى أحد التنظيمات الارهابية، وأنهم مطلوبون أمنياً، وسافروا إلى الكويت بأسماء مزورة بمساعدة أفراد جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد. كما اعترف المتهمون بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية على مدى 6 أعوام، الذي كان يرسلها إلى مصر.

