الأربعاء 9 أكتوبر 2019 أثار قرار مجلس بلدة برتشو الإيطالية منح الزعيم الكردي عبدالله أوجلان المعتقل في السجون التركية منذ فبراير (شباط) 1999، صفة المواطنة الشرفية غضب الحكومة التركية. وأدانت الخارجية التركية منح "زعيم المنظمة الإرهابية" المواطنة الشرفية. وقالت الوزارة أمس الثلاثاء :"لا يمكن قبول أي محاولة لإضفاء الشرعية على زعيم منظمة "حزب العمال الكردستاني" الإرهابية، المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، والتي قتلت أكثر من 40 ألف بريء بوحشية". وأشارت إلى استدعاء السفير الإيطالي لدى أنقرة ماسيمو جياني، إلى مقر الخارجية، وإبلاغه بالاحتجاج التركي.





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كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تستدعي سفير روما بعد تمكين أوجلان من "المواطنة الشرفية" في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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