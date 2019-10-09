العراق: تظاهرات أمام الإدارة المركزية للحشد الشعبي

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 أفاد ناشطون عراقيون، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرة أمام مقر الإدارة المركزية للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر إن "العشرات تظاهروا أمام مقر الإدارة المركزية للحشد في منطقة الجادرية في بغداد"، حسب ما ذكر موقع "شفق نيوز" الإخباري. وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية قطعت الشارع المؤدي إلى جامعة بغداد، وحي الكرادة، بسبب التظاهرة. وردد المتظاهرون عبارات وهتافات منددة بمسؤولين عراقيين حسب تسجيلات مصورة تداولها ناشطون. ويواصل محتجون في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط، والجنوب تظاهراتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ منتصف الأسبوع الماضي.





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