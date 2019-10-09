العراق: حجب مواقع التواصل الاجتماعي مستمر رغم عودة الهدوء

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

لا يزال العراقيون محرومون من وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حتى بعد عودة الهدوء إلى شوارع البلاد التي شهدت أسبوعاً من الاحتجاجات الدامية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. وبعد موجة الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، حجبت السلطات العراقية فيس بوك وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تماماً في اليوم الموالي. ودفع حجب فيس بوك، العراقيين لتنزيل تطبيقات الـ"في بي أن" الشبكة الافتراضية للاتصال بخوادم خارج البلاد. ومنذ أمس الثلاثاء، عاد الإنترنت بشكل متقطع وبطيء في بغداد، وجنوب البلاد. ولم تعلق السلطات العراقية حتى الآن على الحجب الذي طال نحو ثلاثة أرباع البلاد. وسبق للسلطات العراقية أن قطعت في العام الماضي، الإنترنت والاتصالات الدولية، رداً على الاحتجاجات المطلبية في جنوب العراق.

