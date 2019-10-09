بارزاني لترامب: دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والسلاح

الأربعاء 9 أكتوبر 2019
وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال أخيراً، إن "الأكراد حصلوا على أموال وسلاح مقابل تعاونهم مع الولايات المتحدة، في محاربة تنظيم داعش في سوريا". وقال بارزاني، تويتر: "عزيزي الرئيس ترامب، الرجاء العلم أن شعب كردستان لطالما طالب بحقوقه العادلة، وقوات البيشمركة هزمت داعش، وتشكل جزءاً فعالاً من التحالف الدولي ضد الإرهاب". وأضاف "دماء الأكراد أكثر قيمة من المال والأسلحة". وكان ترامب كتب في تغريدة، رداً على اتهامات أكراد سوريا للولايات المتحدة بالتنكر لالتزاماتها تجاههم "الأكراد حاربوا معنا تنظيم داعش، لكنهم حصلوا على كميات ضخمة من الأموال والسلاح مقابل ذلك".
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