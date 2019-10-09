العراق.. برهم صالح يدعو لتعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

برهم صالح

كتب متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة، بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وقال برهم، في بيان، الأربعاء، إن العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة.

وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر، على أن "التظاهر حق مكفول لكل مواطن، شريطة أن يكون سلمياً وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية أو التجاوز على الممتلكات العامة".

Advertisements

وأضاف أن "رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين".

وأعلن الرئيس العراقي، يوم أمس الأول، تشكيل لجنة مستقلة لإجراء حوار مع المتظاهرين، وفتح تحقيق قضائي في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

واندلعت احتجاجات واسعة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها وزارة الداخلية العراقية، الأحد، 104 قتلى و6 آلاف و100 جريح.