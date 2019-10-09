تركيا تبدأ عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا. إلى ذلك، أفاد مراسل العربية بأن طائرة تركية استهدفت موقعا لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة رأس العين. بدورها أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان أفاد في وقت سابق بوجود تأهب جوي تركي لاستهداف مواقع في رأس العين وتل أبيض شرق الفرات.

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